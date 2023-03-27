Winka被批消費前度

女團COLLAR成員Winka近期單飛出歌，指新歌講愛情，更自爆已跟拍拖6年的圈外男友分手，不過仍然是朋友，而男方亦繼續出任歌迷會會長一職。Winka日前在社交網轉發一篇以「我要這個城市的人都喜歡聽我唱的歌」為題的散文，並寫上：「在山頂，我許下了很多個人生目標和願望。」有消息指散文中的男女主角就是Winka和前度。有網友私訊批評她的行為：「你哋都話晒一齊咗咁多年啦，你都應該feel到佢有幾唔捨得，甚至乎仲好在乎你、好愛你。點解你可以咁殘忍仲喺度消費佢，消費你哋之間嘅愛情故事？你有好多情緒、好多說話、好多嘢想同全部人分享，但好似唔係咁樣去利用人，令你嘅故事更加豐富。」