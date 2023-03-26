中文台節目表 翡翠台
9:00 藝文誌（S）
9:30 機界戰隊（S）（粵／日麗音）
10:00 精算小魔女（粵／韓）（S）
10:30 問問Master Joe（S）
11:00 講清講楚
11:30 如果這樣生活（S）及宣傳易
12:00 吾淑吾食（S）
1:00 午間新聞（S）
1:15 Do姐有問題（PG）（S）
2:15 香港25個第一（S）
2:55 大灣區活好D（S）
3:25 甜心先生及超級勁歌推介
4:00 KERORO軍曹（S）（粵／日麗音）
4:30 Hands Up（S）
5:00 喜羊羊與灰太狼之運動英雄傳筐出勝利（S）（粵／普麗音）
5:15 激爆世紀樽甲彈蓋人DX（S）（粵／日麗音）
5:30 櫻桃小丸子（S）（粵／日麗音）
6:00 升學無疆界Ⅲ（S）（粵／普麗音）
6:30 六點半新聞報道（S）
6:55 天氣報告（S）
7:00 星期日檔案（S）（粵／普麗音）
7:30 警聲百二秒
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞（S）
8:30 中年好聲音（S）
10:00 香港飯局（S）
10:45 無限超越班（S）
11:45 晚間新聞（S）及天氣報告（S）
12:05 儂本多情（PG）（S）
1:00 宣傳易
1:05 東張西望（S）
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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