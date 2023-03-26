桂莉芙捱告首作供：以為被性侵
奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）近日就2016年滑雪時涉嫌撞傷退休視光師Terry Sanderson不顧而去一事而出庭。經過數日證人上庭作供後，前日輪到桂莉芙於庭上首度作供，她反指控是Sanderson撞倒她，而事發當刻曾一度以為自己被他性侵！
她於庭上講述當時情況，表示自己滑雪速度緩慢，突然聽到身後有「奇怪的聲響」，當時正在滑雪的Sanderson從後上來，其滑雪板進入她的雙腿之間，而他的身體壓在她的背部。她指當時嚇呆並心煩意亂，以為自己被性侵。Sanderson的律師問她：「他當時的動作是怎樣？是甚麼讓你認為這是性侵？」桂莉芙即答：「我腦子裏快速閃過此念頭。我身後傳來奇怪的呼吸聲和一個身體，所以我想搞清楚發生了甚麼事。」她表示當時嬲到向對方爆粗。律師再問她當時有沒有停低問Sanderson的情況，她表示因好嬲而沒有問他，之後她的滑雪導師向她表示有問過他的情況，當時他表示沒問題，所以桂莉芙否認自己是「不顧而去」。
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