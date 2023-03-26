與閨蜜Gigi口味一致？ Selena傳搭上Zayn
美國天后Selena Gomez的戀情向來備受關注，近日有傳她與模特兒好友Gigi Hadid的「前度」、英國男子組合One Direction（1D）前成員Zayn Malik撻着，令一眾網民直呼意外！
一名網紅Klarissa Garcia日前拍片指其友人在紐約一間「名人飯堂」做女侍應，對方向她爆料指見到Selena和Zayn本月23日晚上來撐枱腳，手拖手行入餐廳之餘，用膳期間亦情不自禁咀嘴。事後網紅受訪，指除了女侍應之外，在場沒有人留意到Zayn二人。其實Selena一直冧爆Zayn，早於2010年她受訪時被問到在1D中最想咀哪位成員，她選擇了Zayn，如今終「得償所願」！Zayn曾與Gigi拍拖5年，育有一女，直至2021年分手，當時曾傳他郁手打女友的母親才導致被飛。
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