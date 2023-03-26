仁俊獲全場合唱生日歌 NCT Dream首個港騷 雙語賣口乖：像回家

NCT Dream勁歌熱舞，炒熱氣氛。

韓國人氣男團NCT Dream前晚起一連兩晚假亞洲國際博覽館開騷，是他們首次在港舉行個唱，成員大晒廣東話冧粉絲，因前一日是內地成員仁俊的牛一，現場粉絲特別為他補祝生日，令他十分感動。

NCT Dream前晚的演出準時晚上8時開始，7子在舞台不同位置登場，其中3人從玻璃箱型爆現身，隨即唱出《Glitch Mode》、《Countdown》及《Stronger》，以勁歌熱舞炒熱現場氣氛。他們之後分別用廣東話及普通話作自我介紹，內地成員辰樂說：「好久不見，好開心可以回到家一樣的地方，跟大家一起唱歌一起玩。」Haechan指今次是相隔多時來港的演出，來港前已很期待，Jisung則用廣東話說：「好掛住你哋！」

即興玩變裝 Jaemin大讚港迷很美麗，並用廣東話講：「我鍾意你！」令台下粉絲High爆尖叫。而大前日是仁俊的23歲生日，現場粉絲特別為他唱生日歌，他開心地說：「昨天是我的生日，今天可以在香港開演唱會，真的很特別，感謝大家一直等我們，我真的非常愛你們。」Jaemin則貼心表示：「今天的演出比較晚才結束，大家要小心回家，因為你們是最重要的！」Mark則指知道香港演唱會本來只有一場，後來加場，很感謝大家的支持，Haechan承諾很快會再來港跟大家見面。

在Encore環節上，他們唱出《Beatbox》、《My Youth》及《Walk You Home》，期間他們走出延伸台跟不同位置的粉絲打招呼互動，粉絲紛紛將頭飾及公仔等禮物拋上台，成員便立即上演變裝派對。在離開舞台後，粉絲再大叫「Encore」，7子再度登場唱出《Candy》一曲，為近3小時的演唱會畫上完美句號。