暢所欲玄：床頭放三物，失眠又損福

俗語有話：「床頭掛三物，災多又難富。」睡床是休養生息的地方，而人在睡覺時，氣場最薄弱、自我防護能力最低，若在床頭擺放這些物品，多影響運勢，究竟是哪三樣東西？

1.掛畫

在床頭掛畫是現代人喜愛的裝飾方式之一，不少朋友會選擇掛山水畫、人物抽象畫等等，但這樣做易存在安全隱患，相框容易掉下來砸傷人。其次，掛人像畫有被人騎在頭上的寓意，掛山水畫則會影響人的精神和睡眠質素。

2.風鈴

風鈴可改變環境空間磁場，招來好運，而且聲音清脆，隨風而動，給人一種舒服的感覺，有些朋友會將風鈴擺在床頭，以求好運，殊不知人睡眠需要避光避聲，風鈴的高頻音會擾亂人的聽覺神經，使人得不到休息，易招來不好的東西。

3.手機

現代人手機不離身，臨睡前看多一會手機已成為一種生活習慣，這樣的生活方式並不健康，手機的輻射比較高，長期這樣容易對人的腦部造成損害，干擾人的磁場，還會影響人的睡眠質素，因此晚上睡覺的時候最好將手機放在較遠的地方。

玄學名師黃楚淇