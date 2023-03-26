安心亞搬麻包袋 封女超人

台灣女星安心亞的新劇《牛車來去》播出滿兩個月，劇中她為了加入「牛車會社」而搬超重的麻包袋，贏得「神力女超人」稱號！安心亞說那個麻包是認真的重，還表示自己一開始真的不太搬得動，後來請工作人員教她動作及姿勢，才能完成任務，她笑說：「原來導演開拍前叫我多練體力、重訓，就是為了這一場吧！」