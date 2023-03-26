內地女星張嘉倪憑着《延禧攻略》中最美妃子順嬪一角再創事業高峰，商演、代言、廣告接個不停，而張嘉倪繼早前在米蘭時裝周，以多套性感撩人的服飾打扮艷壓全場後，日前出席時尚品牌活動，則以一身牛仔Look低胸爆乳亮相，依然火辣誘人。