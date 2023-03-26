陳奕迅夜訪展館 掃塵做阿四

歌神陳奕迅（Eason）最近推出新歌《塵大師》，為宣傳新歌由昨日起一連兩天於銅鑼灣舉行「塵大館」快閃展覽，昨日Eason現身主持開幕儀式，吸引逾400歌迷圍觀，而大會亦派發逾千個籌讓粉絲按時入館。

Eason到場時表示很久沒有做這類活動，彷佛回到初入行時，之後他坐下來為「塵大館」親手題字，他謂：「希望入嚟嘅朋友都可以攞到好運帶回家啦！我哋做人梗係『係咁咦』最開心。」於是他寫下「係咁咦」三個大字，再高舉給歌迷拍照留念，現場數百人歡呼及跟着他一起大叫「咦」，場面震撼。

行運一條龍 Eason隨即講解今次活動構思：「雖然空間有限，時間有限，希望大家一陣入到去，可以感受一吓呢隻歌，領悟到做人『係咁咦』放鬆啲嘅態度。無論係歌及塵大師嘅化身，都係由林海峰為我創造，我要特別多謝佢。」離開時，他應粉絲要求握手及簽名。

另外，前一天Eason率先夜訪「塵大館」，為場館掃塵，又為扭蛋機入蛋及試玩，他更抽到限量的「巨吉」，果然行運一條龍。