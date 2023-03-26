3月26日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月26日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
關之琳孖小鮮肉睇藝術展
女星關之琳的感情生活一直備受關注，日前她被網民拍得與「小鮮肉」在港欣賞藝術展。照片可見，該男子身形高大兼打扮時尚，關之琳站在他身旁顯得分外嬌小。兩人頻頻聊天，關係不俗。
多年來關之琳的樣貌和身材保養得宜，身邊不乏異性，多年前曾被爆出深夜現身KTV聚會的照片，被多位「小鮮肉」包圍。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20230326-0326_00282_055/關之琳孖小鮮肉睇藝術展
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc