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樂宜泰國涼浸浸
樂宜帶備多套泳衣遊埠，趁機影靚相。
「DJ女神」樂宜出名樣靚身材正，而她亦相當大方，不時在社交網分享性感靚相。早前她飛到泰國旅遊，趁機送上「水着放題」，除身穿格仔比堅尼在海邊飲嘢歎世界，谷爆34C「湯碗胸」，又浸在水池欣賞夕陽，大騷白滑玉背，靚景配美人，難怪網民洗版狂讚。
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