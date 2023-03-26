捧角色獎多得有心人 劉青雲片場「飛紙仔」 速食德文對白

劉青雲早前獲香港電影編劇家協會頒發角色獎，他自言是一位很幸運的演員，經常遇到有心人送上好劇本，又不忘勉勵默默耕耘的香港編劇，希望大家面對各樣變化，依然保持初心！今次繼導演會後又再得獎，令青雲於今年金像獎影帝之爭更添勝算！

香港電影編劇家協會早前舉行大型晚宴，古天樂、林家棟、林明禎、爾冬陞等出席，協會更頒發今年票選的「年度最佳電影角色獎」，得獎的是英皇電影《神探大戰》角色「李俊」，演員劉青雲與編劇韋家輝、陳偉斌、麥天樞齊齊得獎。青雲今年憑《神》片入圍香港電影金像獎最佳男主角，早前又在香港導演會勇奪影帝，如今再獲業界認同，為金像獎更添勝算！

青雲由頒獎嘉賓古天樂手上接過獎座，他謙虛說：「成為演員十分幸運，因為經常遇上有心人，接到好多有內涵、有意思嘅劇本。」並藉張學友金曲《遙遠的她》歌詞「熱情若無變，那管它滄桑變化」，向為香港電影默默付出的編劇們打氣，相當有心思。

林明禎滿場飛集郵 韋家輝與陳偉斌因有工作在身未能出席，麥天樞領獎時向青雲「致歉」，笑說：「我一直自以為懂得『飛紙仔』係咩，但當我跟隨韋先生（韋家輝）嘅時候，至發覺自己幾咁無知。青雲同韋先生有好多合作，當然游刃有餘，記得喺現場劇本仲係暖（因剛打印出來），然後交畀佢（指青雲），佢話冇問題，但我依然覺得有啲唔好意思，我真係冇諗到要『飛』德文對白畀你，雖然你話冇難度……充滿歉意咁攞呢個獎，多謝大家！」

短短幾句話，可見青雲的演戲功力及人品，難怪席上不少賓客爭相找他集郵，而女神林明禎則趁機與古天樂合照，更齊齊擺出招牌手勢賣萌，相當可愛！