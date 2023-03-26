娛樂

鄭嘉穎除衫搶老婆鏡

瘦到爆的陳凱琳晒身材之際，老公鄭嘉穎「亂入」。 瘦到爆的陳凱琳晒身材之際，老公鄭嘉穎「亂入」。
瘦到爆的陳凱琳晒身材之際，老公鄭嘉穎「亂入」。
前港姐冠軍陳凱琳（Grace）婚後誕下3子，一家五口生活美滿。Grace不時於社交網分享生活點滴，日前她分享一條短片，誕下第3胎約3個月後，她已火速收身，身穿紫色貼身運動Bra Top，大晒纖腰。而片段中見老公鄭嘉穎突然走近將外套除下晒身材，搶老婆風頭，二人舉動搞笑又甜蜜。
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