將朱晨麗降呢為同事 何廣沛6年情告終：係最好嘅決定

何廣沛傳出單方面Unfollow緋聞女友朱晨麗（朱朱）的社交帳號，令6年緋聞告終。昨日他回應與朱朱關係時默認「分手」，且將對方降呢為同事。

無綫力捧小生何廣沛與朱晨麗2017年合拍《超時空男臣》時傳撻着發展地下情，但近日有網民發現他的社交網取消追蹤朱朱，因而傳出感情亮紅燈。昨日他出席活動時親自回應：「無論朋友同同事嘅關係都會有變化，依家係最好嘅決定，對任何人都尊重，你哋自己解讀啦！（6年感情冇咗好可惜？）冇回應。」

他不回應是否嬲了朱朱，現時單身與否也成謎，並將朱朱降呢為「同事」，稱在公司與同事見面不會感尷尬，問見面會否傾偈？他只說：「見面先知，不過好耐冇見，（幾耐？）唔記得，只會喺公司大型節目見到。」將來再合作拍劇與否就要等公司安排，他表示一直順從公司安排，不清楚藝人有「推劇」的權利，現在會以事業為重，暫不會拍拖。

劉佩玥樂觀面對裁員 而昨日他與劉佩玥（Moon）現身職業性失聰活動時，自爆小學起被發現聽不到低分貝聲音，在美國讀書期間要佩戴助聽器，上課時經常不自覺大聲說話而被老師責罵，與朋友傾偈亦會要求對方重複，對生活造成困擾。另外，提到無綫裁員一事，雖然暫未知有多少同事離開，但他表示不開心及不捨，雖然自己的工作和收入暫未受影響，但會控制開支，以備不時之需，又認為公司受疫情影響而作出艱難決定，相信有望轉好。而Moon表示會抱樂觀心態面對：「今年係我入行10周年，工作上認識好多台前幕後，好想大家都開心，自己會做好分內事。」