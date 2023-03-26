娛樂

連詩雅婚前派對晒長腿

即將下嫁陳家樂的連詩雅容光煥發。 即將下嫁陳家樂的連詩雅容光煥發。
即將下嫁陳家樂的連詩雅容光煥發。
英皇藝人陳家樂與連詩雅（Shiga）大婚在即，Shiga獲一班圈外好友大搞婚前派對，見她穿上一襲純白連身裙，大晒白滑長腿，果然人逢喜事精神爽！
陳家樂早前笑指她「減肥減上癮」，相中見她身形的確像又瘦了一圈，但容光煥發，加上現場的粉紅夢幻背景及白色氣球布置，甚有公主感覺。
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