連詩雅婚前派對晒長腿

英皇藝人陳家樂與連詩雅（Shiga）大婚在即，Shiga獲一班圈外好友大搞婚前派對，見她穿上一襲純白連身裙，大晒白滑長腿，果然人逢喜事精神爽！

陳家樂早前笑指她「減肥減上癮」，相中見她身形的確像又瘦了一圈，但容光煥發，加上現場的粉紅夢幻背景及白色氣球布置，甚有公主感覺。