娛圈單打：忽然難忘舊愛 心動定係身痕

方力申近期可謂新聞多多，最轟動莫過於事隔多年終於認愛，情定文青女神葉萱（Maple），詎料Maple牽涉邪教性侵案，轟動全城。小方曾表示會爭取陪伴女友到南韓出庭應訊，但有指女友早已動身，他仍然留港，看來爭取失敗。

不過咁，小方心情看來不壞，早前在社交網連環出Po大晒泳照，接着又傳出帶女友外遊散心，最新則是他忽然念舊，在社交網分享17年前與舊愛鄧麗欣合作電影《獨家試愛》截圖，揚言「帶來很多收穫和回憶」，為公映17周年贈興，更特別Hashtag「我的男女主角#阿寶」，可圈可點，耐人尋味。

眾所周知，小方同鄧麗欣（Stephy）一段情長達10年，由合唱《好心好報》、《好好戀愛》開始傳緋聞，2006年的《獨家試愛》更是定情之作，金童玉女深入民心。直到2012年同遊馬爾代夫斷正，終於大方認愛，承認2006年已經拍拖。可惜這段看似打風都打唔甩的戀情，到了2016年戛然寫下句號，Stephy甚至絕情表示二人不可能復合。

然後的事，大家都很清楚，雙方各有際遇，Stephy又回復單身。小方此時忽然念舊，是純粹紀念電影這麼簡單，還是對Stephy念念不忘，惹人遐想。的確，16周年不見小方出Po，偏偏現在才來懷緬，難道不怕正印女友呷醋？

這些年，小方緋聞不斷，早就被外界視為情場老手，直到認愛Maple才告封盤。儘管小方強調對女友事情一清二楚，父母也不介意，但這段情會否蒙上陰影，能否開花結果，外間只能送上祝福。