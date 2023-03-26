楊千嬅尷尬「考古」 挑戰梅艷芳重低音 炎明熹語無倫次

歌手楊千嬅與炎明熹（Gigi）繼《聲生不息》後再聚頭，昨晚偕一眾歌手開騷，千嬅透露正計劃搞巡唱，但要先跟兒子來個「報復式」旅行！炎明熹則指今次與眾多前輩同場，更要挑戰梅艷芳經典名曲，緊張到語無倫次，變成「慌失失Gigi」！

楊千嬅、炎明熹、曾比特、吳若希、胡鴻鈞、林保怡及陳慧珊等，昨晚齊集澳門演出《無限超越群星演唱會》，譚嘉儀以一曲《上海灘》打頭陣，之後輪到吳若希及胡鴻鈞等唱出《網中人》、《祝君好》及《講不出聲》等經典歌曲。林峯出場前，大螢幕播出多套他昔日演出的劇集片段，當播到分別與佘詩曼、徐子珊激咀的場口，全場觀眾瘋狂尖叫！

正放長假的千嬅表示，演唱會以劇集歌為主題，有傳承意義：「播番以前電視劇啲樣，好在係《多功能老婆》唔係《美味情緣》，我諗唔係得我一個驚啩！青葱到曬燶咗咁，哈哈！」她與《美》劇拍檔林峯識於微時，大家現已組織家庭，話題亦有變：「唔認老都唔得，以前講去邊度玩、買乜嘢？依家就講仔女，遲吓應該要傾中藥同養生。」

談及巡唱因疫情而取消，千嬅透露打算籌備再做，但要待復活節與囝囝去完旅行才開始：「我真係冇吹水，我上次話報復式旅行，說到做到！」對於被拍得跪地幫囝囝試鞋，她解釋是作為母親應做的事。

有意出翻唱碟 至於Gigi獻唱多首經典劇集主題曲，包括已故天后梅艷芳的《心債》，因要挑戰低音，她表示刻意不去想太多技巧問題，又自爆緊張到語無倫次，加上與多位前輩同台演出，處於怕醜狀態。她曾翻唱張國榮、羅文、陳百強等的金曲，被指專唱已故前輩的歌，她搞怪反眼嗌救命，但承認有意出翻唱碟：「諗過開音樂會唱佢哋嘅歌或者出碟，向佢哋致敬。」

曾合演多套劇集的林保怡與陳慧珊，今次再聚頭直言有很多回憶湧現，陳慧珊表示已很久沒上台唱歌，要做好準備，不能令觀眾失望。

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