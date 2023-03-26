中娛星動：粉絲癱瘓盛典 取消行紅地氈 花旦鬥搶Fo 楊紫楊冪水火不容

逾150位中港台紅星出席的內地年度重磅頒獎禮昨日於上海舉行，眾女星引爆網絡「胸」戰，四大花旦楊冪、楊紫、劉詩詩及劉亦菲加入戰場，當中楊紫的「水滴胸」及楊冪的「火美人」Look可謂「水火不容」！典禮史無前例的鑽石級陣容吸引洶湧人潮聚集，面對現場幾近失守或隨時發生人踩人事件，大會緊急下「撤離令」呼籲場外的群眾離開，並宣布取消紅地氈儀式。

昨日於上海浦東區舉行的頒獎禮，盡集圈中頂流明星及火紅的螢幕CP，卡士史無前例極級豪華，故未舉行已萬眾矚目，更爆出女星搶衫等是非。雖然紅地氈儀式昨午舉行，但眾女星率先發動網絡「胸」戰，瘋狂在社交網上載索相搶頭威！四大花旦楊冪、楊紫、劉詩詩及劉亦菲也加入戰團。最令人驚喜是有「國民女兒」之稱的楊紫罕有穿Deep V晚裝「胸」猛上陣，白滑「滴水胸」加事業線，一反守身如玉的作風。

祖兒型格取勝 楊冪雖然以「火美人」造型出擊，紅色高訂低胸裝十分養眼，但因見慣見熟，新鮮感不大。而「雙劉」劉詩詩及劉亦菲同樣賣優雅仙氣，穩打穩紮。至於樂壇天后容祖兒以充滿型格的毛毛低胸裙上場，時尚感爆燈夠搶眼。向來愛拋胸的張雨綺繼續獨沽一味穿低胸裝，但效果未見「胸」狠，失望！佟麗婭、高圓圓、虞書欣及歐陽娜娜的「胸」狠交足貨，尤其佟麗婭的新疆Look「峰」味十足，令網民瘋狂轉發！獲年度熱度歌手的祖兒和周筆暢等合唱《飛雲之下》。

這場堪稱「半個娛樂圈明星都在上海」的盛典，掀起各路粉絲聚成的強大追星勢力，雖然大會不設門票售賣，但粉絲為入場千方百計搶票，有傳門票更炒至3萬元人民幣。大會事前已跟上海浦東公安提前制訂保安措施，安排大批保安及警力維持秩序，並稱為保「明星正常出席」，呼籲群眾別在酒店、機場及場館等公共場所聚集，呼籲粉絲「理性應援」，可惜原定舉行的紅地氈儀式突然取消！

呼籲盡快撤離 昨午4時許大會突然宣布取消紅地氈儀式，以確保安全為由，呼籲群眾別再於場館周邊聚集及應援：「請大家盡快撤離！」突然下「撤離令」，源於場館外聚集大批群眾，不少網民發布消息稱粉絲全堵在路邊搖旗吶喊，當中有些更為霸有利位置不惜冒寒瞓街，群眾聚集的情況非常嚴重，連保安人員多番驅趕也未奏效，有粉絲更是「撒潑打滾賴地不走」，故網民紛紛自發性呼籲別前往現場，恐怕隨時發生人踩人慘劇：「擠爆了！擠到窒息！不要過去了！真的會出現踩踏事件！外面網絡都沒有了」、「小命要緊，很怕出現踩踏事故，保安也在趕人！」現場網絡信號大受影響，網民群起指紅地氈直播不成功，造成網絡大塞車全因現場粉絲太多所致。

而多位藝人亦加入呼籲粉絲盡快撤離現場，但似乎未能奏效。而楊冪之前安排逾百袋載滿飲品及零食「福袋」慰勞現場粉絲，在大會下「撤離令」後，非常擔心場外不肯離開的粉絲，她緊張發文：「到現場的親人們，求問：現場冷嗎？需要貼暖寶嗎？」