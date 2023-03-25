英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 彩虹小王國
9:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
10:00 權能時間（S）（粵／英麗音）
11:00 至尚生活（S）及明珠雜誌（S）
11:50 崇山峻嶺極地行（Ⅲ）（PG）（S）
12:50 花生動畫（S）（粵／英麗音）
1:00 非凡餐廳（S）
1:55 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅡ）（PG）（S）
2:55 潮玩天下（Ⅱ）（S）
3:20 東瀛入廚易及恩雨之聲（S）（粵／普麗音）
4:00 花生動畫（S）（粵／英麗音）
4:15 普通話新聞報道
4:30 湯馬仕小火車（ⅩⅩⅣ）
5:00 毛毛故事時間（Ⅳ）
5:30 蟲蟲老友記
5:55 機械仔看水世界
6:00 知多一點點（Ⅴ）
6:25 忍者藝術家（Ⅲ）
7:00 手語新聞報道（S）及話說當年
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 財經演義
8:30 橫「沖」直撞（ⅤⅢ）（PG）（S）
9:20 100道風味
9:30 地球停轉日（PG）（S）（粵／英麗音）
11:35 晚間新聞及話說當年
11:55 賽馬預測
12:25 今個聖誕無銀用（PG）（S）
2:15 中國24小時
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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