NCT Dream襲港 Jisung戴頭套賣萌搶Fo

韓國人氣男團NCT Dream於昨、今兩晚假香港亞洲國際博覽館舉行演唱會，他們於昨日中午襲港，吸引逾300名粉絲接機，企滿秘道出口兩旁、對面馬路及附近的樓梯。7名成員約於中午12時經秘道現身，由成員Haechan帶頭，辰樂、仁俊、Jisung、Jaemin、Jeno及Mark之後依次步出，Jisung戴上可愛卡通頭套和頸枕搶鏡，各成員均友善地向粉絲揮手打招呼，之後分乘3部7人車離開。