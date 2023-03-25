綾瀨遙小背心騷激凸上圍

日本女星綾瀨遙形象健康，一向是廣告商寵兒。趁住夏天將至，她再為代言連鎖服裝店拍攝新廣告，宣傳新推出的連胸罩內衣。

綾瀨遙穿上貼身小背心上陣，與女性朋友開P兼大晒廚藝。拍攝時她更乘機開餐，還大讚好味。雖然打扮密實，但出名是有料之人的她，依然難掩其驕人上圍。