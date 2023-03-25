娛樂

Sophie遊大阪迷倒大叔

熱愛日本動漫與Cosplay文化的24歲美國女模Sophie Mudd，早前於社交網站上載她於古典屏風前拍攝的寫真，大晒豐滿身材，網友紛紛大讚她火辣性感！
Sophie最近前往日本大阪，於鐵路站月台留影，還拍下日本大叔對她背部行注目禮的照片，網友笑指她太吸引，不能怪大叔！
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