宣傳片被質疑挪用文化 Jisoo處女碟掀罵戰 內地粉絲罷買

韓星Jisoo成為最後一名BLACK PINK成員推出Solo碟，日前公開充滿中國風的宣傳片後卻爆發爭議，遭內地網民質疑挪用文化，有韓迷反擊，掀起中韓罵戰，更有內地粉絲揚言罷買其新碟！

韓團BLACK PINK成員Jisoo將於本月31日推出首張Solo專輯《ME》，自本月6日起接受預訂，截至昨日，她已成為K-Pop史上首位取得百萬銷量預售佳績的女歌手。Jisoo陸續公開以紅色為主題的宣傳照，日前上載中國風的宣傳片，Jisoo身穿黑色露肩及露腰裙，戴上髮簪，配上「梅蘭菊竹」水墨畫的美甲，散發古典與神秘魅力，並以梅花的水墨畫及屏風為背景，當地媒體大讚Jisoo以充滿韓國的美麗元素展現古典美，韓迷力誇宣傳片拍得很有韓國特色，盛讚她很有朝鮮時代的風格。

宣傳片曝光後，卻遭內地網民質疑挪用文化而惹起爭議，不少內地網民認為髮簪、水墨畫及屏風等均是中國元素，不能將之視為韓國特色。大批內地網民湧到Jisoo社交網並洗版式留言：「感謝MV使用中國元素及推廣中國文化！」逼她承認宣傳片運用了中國元素，韓國網民隨即反駁指韓國也有傳統髮簪與水墨畫，最終演變成中韓罵戰，部分內地粉絲聲稱因為今次爭議而罷買Jisoo新碟。

IVE進軍北美 繼BLACK PINK與TWICE先後征服歐美樂迷後，新世代女神張元英所屬的韓團IVE亦宣布正式進軍北美市場，擴大事業版圖。同門天團防彈少年團（BTS）成員Jimin昨日亮相美國節目《The Tonight Show starring Jimmy Fallow》宣傳首張個人專輯《FACE》。Jimin新碟開售首天破119萬張，創K-Pop男歌手新紀錄。