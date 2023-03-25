暢所欲玄：個性最貼心的星座

人愈大，理應愈學懂去顧及別人感受，但有些人的世界，只有自己的感覺最重要，這不是錯，只是你跟他相處時，很易覺得不被重視，被對方無心的說話激嬲，所以身邊有貼心的朋友是頗幸福的，因他會在意你開心不開心，在意你的需要，說話會很有技巧。以下是個性最貼心的星座排列，看看你有沒有這些星座朋友。

第1位巨蟹座：不用問只會感受身邊人的需要，巨蟹座有最高的直覺本領，是一個充滿愛心及會照顧別人的星座。會對家人及朋友噓寒問暖，飲食照顧得無微不至，最重要是這份關心來自於在乎你感受，是一份貼心的愛。

第2位天蠍座：當天蠍座愛上你，就會想出很多方法去綁住你的心，加上很有觀察力及直覺力，有能力知道你甚麼時候需要甚麼、不需要甚麼，完全是肚中的一條蟲。另一方面，因為他知道你最需要甚麼，所以懂得利用陰謀，有策略性地找方法來控制你。

第3位天秤座：喜歡浪漫，加上天秤座入得廚房又出得廳堂，亦在意人際關係的和諧性，是絕佳的配合者。天秤座會理性地跟你討論事情，不會強迫你做任何事，相處時輕鬆無壓力，適當時又會懂得給你面子，讚你幾句更是輕而易舉的事。

占星師Ida