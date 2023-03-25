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鄭伊琪醉態可掬 任人恥笑
藝人鄭伊琪（浩南）於社交網分享早前與朋友去韓國旅行的趣事，她留言：「一不留神自己醜態就被拍下，然後成為了整個行程的重要議題，真猜不到最後敗給0.017%酒精，到底發生過甚麼事？」雖然酒量淺得被人嘲笑，不過有網友就留言幫她挽回面子：「0.017%應該係講緊提子汁，呢款好似係13%酒精。」
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