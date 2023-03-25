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蔡瑞雪斜孭袋晒身材
台灣女星蔡瑞雪被網民封為「北一女神」，早前嘗試進軍韓國娛樂圈，可惜因實力不足鎩羽而歸。近年她轉戰經營社交網，也經常分享性感撩人的照片大派福利，目前人在韓國的她突然晒出多張「素顏行街」的清新美照，未料因是斜孭袋的關係，勾勒出玲瓏浮凸的姣好身材，吸引網民聚焦在「驚人咪咪」上。
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