娛樂

蔡瑞雪斜孭袋晒身材
台灣女星蔡瑞雪被網民封為「北一女神」，早前嘗試進軍韓國娛樂圈，可惜因實力不足鎩羽而歸。近年她轉戰經營社交網，也經常分享性感撩人的照片大派福利，目前人在韓國的她突然晒出多張「素顏行街」的清新美照，未料因是斜孭袋的關係，勾勒出玲瓏浮凸的姣好身材，吸引網民聚焦在「驚人咪咪」上。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc