摸Pet Pet：愛犬身世坎坷 最怕行雷 趙希洛用愛醫心病 陪瞓浴缸

趙希洛飼養的兩隻貴婦狗分別是11歲的Chloe及約8歲的Mischa，講到跟兩頭愛犬的淵源，她說：「我係偶然經過一間寵物店見到Chloe，佢當時3個月大，好情深咁望住我，但我都冇諗住買佢，直到第3次探佢，寵物店話諗住用佢嚟做繁殖犬，於是叫佢賣畀我。」至於Mischa是在疫情期間領養：「我喺社交網見到有個動物機構發文，話佢被繁殖場遺棄要求領養，我主動聯絡對方話有興趣做暫養家庭，一個星期後就決定養。唔知佢以前經歷過啲乜，佢好驚人又勁細膽同冇安全感。」經過3年的努力，Mischa由一隻不開心的小狗變成懂得玩玩具及搖尾的開心小狗，她希望為愛犬提供安樂窩，令牠在餘下日子開心生活。