娛樂

楊采妮變髮減齡20歲

楊采妮仍然是很多男士心目中的女神。 楊采妮仍然是很多男士心目中的女神。
楊采妮仍然是很多男士心目中的女神。
女星楊采妮（Charlie） 2013年下嫁圈外老公後便淡出娛樂圈，專心相夫教子，一家移居新加坡生活。近日，她現身台灣出席公開活動，見她由以往玉女長髮換了一頭清爽短髮，望落恍如減齡20歲，非常年輕。而Charlie的樣貌和身材Keep得非常好，網民見相後都大讚她愈來愈青春，果然是永恆的玉女。
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