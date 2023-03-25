初執導筒顯實力 再擸6獎 張敬軒持續升呢 4月開Talk

在樂壇大放異彩的歌王張敬軒，跨過界初執導筒一樣獲肯定。最近憑執導處男廣告作獲頒6個廣告大獎。身為歌王、KOL兼廣告導演的他，最近又多了一個身份，獲邀請擔任講師，向12間中學的學生大談本地流行樂，實行「軒公開Talk」！

去年張敬軒處男下海，初次執導筒拍攝手機廣告微電影《前夫的愛》，反應不錯，並獲MEA廣告頒獎典禮頒發4個獎項。近日再下一城，他在被譽為香港「廣告界奧斯卡」的頒獎禮中勇奪6個大獎，成為大贏家。他近年在社交媒體人氣凌厲，更是廣告媒體監察商調查的「十大KOL排行榜」常客，去年雄霸首位成為「最強KOL」，因此該微電影廣告同時獲得多個社交媒體的項目獎項。

對於首執導筒的作品再獲佳績，張敬軒十分驚喜及鼓舞：「多謝大會，亦十分感謝廣告客戶全力支持，畀我有好大嘅創作空間，多謝監製、編劇陳詠燊、美術指導張蚊，廣告團隊功不可沒。」

分享流行音樂 另外，剛在英國倫敦完成個唱的他，將會來一場「軒公開Talk」！原來他獲聖保羅書院的中文科邀請，出席在4月18日舉行、關於香港流行曲七十年的聯校講座，屆時他將以講師身份，和香港大學朱耀偉教授交流，而講座將有中西區12間中學的學生參與。首次擔任講師，軒仔謙虛表示不敢當：「好榮幸受到邀請，喺台上面唱歌就多，講talk真係少見，唔好話做講師，係同大家分享比較貼切，因為自己身處呢個行業，而且對粵語有一種情感喺度，希望到時可以同大家有個愉快嘅分享。」