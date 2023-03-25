慧妍晚宴 關楓馨Deep V迎戰 黃嘉雯谷湯碗胸「峰」殺全場

身材向來出眾的2019年港姐冠軍黃嘉雯，昨晚以低胸兼露腿晚裝現身慈善晚宴，雖然她自爆近期清減不少，但谷出湯碗胸的她仍然胸贏其他港姐，同樣事業心重的關楓馨則以4吋事業線力挽狂瀾。

歷屆港姐黃嘉雯、關楓馨、楊思琦、曹敏莉、梁麗翹及劉倩婷等昨晚現身《慧妍雅集41周年慈善晚會2023》，各人均以性感晚裝上陣，當中以黃嘉雯最為胸猛，谷爆上圍兼騷長腿，搶盡風頭，而關楓馨亦不輸蝕，以低V露4吋事業線對撼。

黃嘉雯被指打扮性感時，她說：「條裙好靚，條裙係最後一刻借，本身我要出埠拍公司旅遊節目，最終去唔成改咗期，所以就出席到呢個活動。」她自言最近為拍攝寵物節目而極速減肥，但仍不及選港姐時瘦削：「選港姐時瘦依家5公斤，當時好辛苦，日夜顛倒，依家肥啲好睇啲。」

楊思琦否認懷孕 至於關楓馨自覺穿起晚裝似灰姑娘，並謂已做足安全措施不怕走光，問到是否比之前更弗？她說：「我覺得自己肥咗，之前去咗台灣不停食，返嚟要控制飲食，食得清淡啲，我都唔夠膽上磅。」

另外，楊思琦否認懷孕傳聞：「我諗係因為我喺條短片入面着咗娃娃裝，畀人錯覺有個小肚腩以為我有咗，我冇第三胎。（會唔會想有？）咪嚇我，我依家都年長，兩個夠晒數。」提到舊愛李泳豪結婚以致母子不和，她表示不知情，但有透過傳媒恭喜對方結婚，又祝早前做手術的泳豪母親施明早日康復。而曹敏莉對於妹妹曹敏寶於《中年好聲音》中12強止步，她稱為妹妹的表現感到自豪。

關楓馨夾出4吋事業線增加睇頭。 楊思琦