娛樂

何超蓮陪姊妹出嫁 取經

何超蓮大讚好友是最美新娘。 何超蓮大讚好友是最美新娘。
何超蓮大讚好友是最美新娘。
賭王三房千金何超蓮盛傳下月與內地男星竇驍結婚，消息指2人將在峇里島舉行豪華婚禮，宴請超過300名親友到場見證。日前超蓮被問到婚訊時，只謂：「若有好消息會向大家公布。」
昨日她網晒在機艙內與友人的合照，留言指好友是她眼中最漂亮的新娘，疑陪好友飛到外地出嫁，正好可順道取經，因她的大喜日子也快到了！
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