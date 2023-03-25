何超蓮陪姊妹出嫁 取經

賭王三房千金何超蓮盛傳下月與內地男星竇驍結婚，消息指2人將在峇里島舉行豪華婚禮，宴請超過300名親友到場見證。日前超蓮被問到婚訊時，只謂：「若有好消息會向大家公布。」

昨日她網晒在機艙內與友人的合照，留言指好友是她眼中最漂亮的新娘，疑陪好友飛到外地出嫁，正好可順道取經，因她的大喜日子也快到了！