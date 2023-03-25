中娛星動：讓座劉亦菲 獲讚紳士 范丞丞孖李晨合作 網民熱議：請埋冰冰？

范冰冰因曾捲入逃稅風波，遭內地重罰天價罰款，之後經一番努力，在娛圈漸見起色，其弟范丞丞則仍活躍於演藝圈。日前，內地人氣節目《奔跑吧》第11季公布固定班底，名單中包括冰冰舊愛李晨、Angelababy（楊穎）、鄭愷、范丞丞、宋雨綺等，雖然節目還沒開播，但已引起網民熱論，因李晨和范丞丞將會同框現身節目。當年李晨與范冰冰已達談婚論嫁程度，范丞丞過去亦稱李晨做「姐夫」，可見以往他們的感情相當好。如今范丞丞與李晨同台做主持，網友好奇場面會有多尷尬，更有人開玩笑問：「范冰冰會來當嘉賓嗎？」

與2女神同場

而范丞丞當年受家姐帶挈入行，甫出道便備受注目。前日他出席品牌活動時，遇上「神仙姐姐」劉亦菲，期間主動讓座給對方，其紳士行為片段於網上流出。他當時見到劉亦菲從遠處步近，即相當識做立即企起身，示意讓座給她，被大讚禮貌100分。雖然片段中的劉亦菲似未有跟他打招呼，不過范丞丞沒有尷尬，二話不說坐在旁邊位置，看着對方與另一女神佟麗婭自拍，即被網友笑他其實到場是為了追星。而「#范丞丞給劉亦菲讓座」話題半日時間更已有逾1.1億閱讀量，人氣果然高企。