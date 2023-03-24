3:00 財經快訊及A股收市檢閱及交易直播室

5:55 機械仔看水世界及迷你波莉（Ⅰ）

7:55 財經消息及世界建築之最（S）

12:45 中國24小時及金融概要

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

