做評判講有味嘢 嘲媽咪級參賽者「好性」 Katy被轟欠尊重

美國流行樂壇天后Katy Perry出名把口唔收，最近她為歌唱比賽真人騷《一夜成名》（American Idol）的面試作評判時，又因失言而得罪人！當事人拍片怒轟她不尊重，有網民趁機批評她「冇料扮四條」！

網上近期流傳Katy Perry取笑一名媽咪級參賽者的片段，25歲參賽者Sara Beth為《一》面試時，由於打扮及樣貌年輕，當她介紹自己是3子女之母時，Katy及其餘兩位評判大表震驚，Katy更搞氣氛起身行開扮見暈，Sara見狀即時「Fans上身」說：「如果Katy暈喺張枱度，我相信我都會跟住暈。」怎料Katy突然「嚟料」，大講有味笑話暗寸她「搞嘢」太多才有3名子女，令她大為尷尬！之後Katy問前來面試是否她的夢想，Sara支吾以對令Katy不悅說：「如果呢個唔係你嘅夢想，你或者需要離開，因為仲有好多懷有夢想嘅人排喺你之後等出場！」

「受害者」拍片呻尷尬 事後Sara在社交網拍片談及此事，直言對Katy的言論感傷害，並形容Katy的笑話「不大友善」，她說：「喺電視上睇到咁好令人尷尬，你知道嘛！真係令人受傷，但係，我想藉此機會講，我認為『羞辱母親』呢啲行為非常無聊，我認為做媽媽已經夠難，做女人亦係。」而Katy暫未就此作出回應。

事件曝光後，一眾網民留言批評Katy言論不恰當，有人趁機抽水嘲她冇才華：「Katy Perry根本冇能力評論任何人嘅歌唱技巧，佢係笑話，係後天加工零才華歌手。」有Fans則留言護航：「睇完Sara條片，根本唔覺得Katy講嘅說話刻薄，我覺得有人根本冇幽默感，佢冇侮辱任何人，呢位女子根本係想藉此博多啲人留意。」