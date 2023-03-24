暢所欲玄：風水流年飛星：主角九紫星登場

論三元九運，今年冬至，紫白飛星的九運開始，主角快將登場，先來認識這位主角。九紫右弼喜慶星，位居南方離卦，五行屬火，外陽中陰，外硬內軟，陽中抱陰為九紫星。

九紫星是主角，催旺尊星來為家居與辦公室增添旺氣，無可厚非。但筆者認為，九紫喜慶畢竟五行屬火，火太旺太強會令金水力量下降。特別向南火旺，向正東，向東南，五行屬木來生火之地方，需慎重。

《玄空秘旨》云：「南離北坎，位極中央。」今年九紫星飛入北方坎宮，是為水火既濟卦也好，水火不相射也好，都是說明九紫南離與北方坎，是大吉。打工仔有上升的好處，而管理的，有位極中央的近君之臣。又云：「離壬合子癸，喜產多男。」今年南北坐向的夫婦，易有新生命之喜慶。

《飛星賦》云：「火暗而神智難清。」《搖鞭賦》云：「水火破財主眼疾。」《竹節賦》云：「中男合就離家火，夫婦先吉而後有傷。」這3篇文賦所說的是水剋火。現代人經常面對電子產品，要小心眼睛的保養。向北的朋友不必太擔心，正如《玄機賦》所云：「中爻得配，水火方交。」吉多凶少。

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