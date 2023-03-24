陳自瑤點讚「單身」 王浩信約死黨開餐 懶理傳婚變

視帝王浩信與太太陳自瑤（YoYo）屢傳「分」訊，據聞兩人已離婚多時，雖然他們先後否認，王浩信更以「一切安好，多謝大家關心」親自闢謠，但因兩人久未同框，網民都覺得他們的婚姻關係名存實亡，故日前YoYo在社交網拍攝短片時，有網民留言問：「只想問，單身了？」她竟然點讚，即引起熱議。而YoYo原定要返電視城錄影新節目，卻臨時聲稱因有工作而未能現身，被指迴避傳媒。正當網上瘋傳YoYo疑默認離婚，王浩信卻懶理與友人把酒談歡。