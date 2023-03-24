Stanley圖息「彈鐘」風波：從不覺MIRROR多厲害！

新加坡天王林俊傑（JJ）來港開騷，有傳他邀請MIRROR 12子擔任嘉賓，誰知雙方因溝通出現誤會最後得Ian單拖現身。有人「提議」專誠捧場的6子上台伴舞，有感不被尊重的Ian嬲到拉隊走人，並Unfollow林俊傑社交網。及後隊友Stanley上載7子於演唱會場內的「紀念合照」，即被指是暗寸被「彈鐘」。事件持續發酵，網上出現大量攻擊MIRROR評論，當中提及獲林俊傑邀請是他們的福氣，又着他們不要自以為是等。同時，亦有鏡粉反擊林俊傑不尊重MIRROR。

獲JJ邀請感榮幸

Stanley前日終於發文澄清，指要為上一個發文引來的誤會致歉：「說真的，JJ願意邀請MIRROR同台絕對是我們的榮幸，不論在那一個角度都是絕對的榮幸！可惜溝通上的誤會，導致我們失去這次機會。不幸就好像不斷在我們身邊出現，這就是這個post的意思。自嘲為何不幸又再次出現了。」他續指MIRROR從來都沒有自以為是︰「從來沒有覺得自己有多厲害，打從第一天就知道我們很多不足，只是幸運眷顧我們。但現在幸運已經沒有了，只剩下努力，所以就看我們多努力了。」之後，他再到粉絲社交群組呼籲粉絲不要再掀罵戰︰「澄清的原因很簡單，可以說我們作品不好，能力不足，但我不可以說我們不尊重別人。」Stanley澄清事件後，話題「MIRROR成員向林俊傑道歉」一度登上熱搜榜首，不少內地網民指MIRROR借林俊傑「蹭熱度」，更直言「難怪紅不過羅湖」、「這個團成頂流了……這時代太瘋狂了。」