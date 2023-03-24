何廣沛社交網割席 同朱晨麗玩完？

藝人朱晨麗與何廣沛因合作拍劇而傳緋聞，這段「公開的秘密」戀情傳足6年，近日卻疑似觸礁。過住逢Post必Like的何廣沛，被發現已Unfollow朱晨麗的社交網，正式劃清界線！

前港姐冠軍朱晨麗2017年因劇集《超時空男臣》而傳撻着何廣沛，當時男方多次被拍得出入其香閨，在公開活動上又表現親暱，其後2人獲安排在劇集《大醬園》演情侶，戲裏戲外煙韌到爆。

頒獎禮抱抱放閃 這段情足足傳了6年，誰知近日有新發展，何廣沛被發現在社交網單方面Unfollow朱晨麗，疑似分手！雖然朱晨麗仍有Follow男方，但何廣沛由以往逢Post必Like至現在「劃清界線」，網民紛紛猜測他們情已逝。

雖然2人一直未有公開認愛，僅強調大家是「好好的朋友」，但當年朱晨麗憑《超》劇的港女角色勇奪「最佳女配角」時，作為頒獎嘉賓的何廣沛不避嫌放閃說：「唔會唔係佢拎，再唔係我將我個獎送畀你！」並送上擁抱；而何廣沛奪「飛躍進步男藝員」時，朱晨麗亦特意上前送抱，關係盡在不言中。另外，蕭正楠與曹永廉亦曾爆響口，指何廣沛會為朱晨麗買早餐。