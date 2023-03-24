娛圈單打：收割女神唔停手 幸福就係咁爽手

曾有網站嚴選「娛樂圈十大幸福賓周」，有網民答曰：「羅天宇，此Po已完」，足見這位前港男的江湖地位無人能及。果不其然，本報獨家踢爆，羅天宇與前港姐冠軍陳曉華疑似撻着，二人不約而同在社交網大晒遊日照，雖然並無合照，但時間地點一樣，你話點止巧合咁簡單吖！

現年35歲的羅天宇2008年參選《香港先生》獲得少年組冠軍，憑着陽光外表機會不斷，《愛‧回家》馬子仁一角更成功入屋。但論「戰績彪炳」程度，工作怎樣也及不上緋聞精彩。有名你叫「女神收割機」，緋聞女友名單一串長，個個都是女神級別，包括苟芸慧、湯洛雯、陳瀅、蔣家旻、戴祖儀等，難怪網民羨慕嫉妒恨。

羅天宇雖然出身自破碎家庭，但其母生財有道，經營飲食生意，家底豐厚，少爺仔唔憂柴唔憂米，加上健談性格，迷倒一票女神。陳曉華則是2018年港姐冠軍，樣靚身材正，在熱爆劇《美麗戰場》表現突出，成為TVB力捧小花之一。兩人外形襯絕，儘管羅天宇否認拍拖，但承認跟陳曉華投緣，一切盡在不言中。

當然，二人正值當打之年，事業始終放在首位，戀情只好低調。何況羅天宇儼然冇腳雀仔，暫時仍未有哪位女神成功將他收服；陳曉華緋聞同樣不簡單，未入行前同狄易達拍拖多年，入行後被指介入朱晨麗與何廣沛的戀情，又傳過跟MIRROR的Ian撻着，論戰績，二人都可算不相上下，棋逢敵手。

幸福港男vs仙氣港姐，會否修成正果言之尚早，但靚仔靚女走在一起就是養眼，觀眾自是樂觀其成！