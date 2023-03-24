中娛星動：內地盛典門票炒至3.5萬元 頂流女星暗中較量 爭借名貴晚裝

多年來獲不少內地紅星支持的影視界盛典即將舉行，不過未開騷已鬧出「粉絲搶飛」、「女星爭衫」等是非，其中胡歌、李現等一線藝人因派發給粉絲的門票量太少遭狂轟，李現後援會旋即詳細交代門票去向，希望能平息風波！

內地影視界盛典將於3月25日晚舉行，屆時逾150名中港頂流紅星出席，包括容祖兒、楊冪、迪麗熱巴、胡歌、肖戰、王一博、楊紫、李現等，連「滑雪公主」谷愛凌也趕回內地出席。網上連日流傳各大粉絲團就門票分配掀起罵戰，有趣的是粉絲的槍頭並非炮轟大會或其他粉絲團，而是矛頭指向偶像的工作室或應援會，質疑有人涉「中飽私囊」！

據內部人士透露，大會派發盛宴門票給出席約150名紅星，無論是頂流或三線藝人均獲贈10張門票。有部分藝人舉行抽獎，將10張門票作福利送給粉絲團，而肖戰、王一博、易烊千璽及楊紫等工作室則派8張，亦算不過不失。

胡歌粉絲「詐型」 可是有指大部分紅星只派2或3張門票，甚至有藝人連一張也「慳番」，其中胡歌的粉絲曾質問粉絲後援會：「為甚麼10張票只給粉絲3張？」李現的工作室亦被「詐型」，被問為何只有5張門票給粉絲，而李現後援會在群眾壓力下，終於解釋：「一共有5張票，給品牌方留2張，攝影師留1張，所以只剩2張給粉絲。」事件引起公憤，全因粉絲懷疑有人扣起門票「無本生利」，有傳盛典的「山頂位」炒至約9,300港元一張，VIP門票「黃牛價」更高達約35,000港元。

另外，出席盛典的頂流女星亦為搶戰衣而頭痛，除趙麗穎因拍戲缺席外，其他赴會的「85後花旦」為求成為紅地氈的「台柱」，已開始爭高級晚裝。有傳有幾名頂流女星齊「睇中」同一套晚裝，令其團隊暗中較量中，希望排除萬難向高級服裝品牌借得全場最矚目的晚裝。有指女星堅持只借不買，全因一襲高級晚裝價錢「嚇人」，據知最便宜的也要過百萬元，而法國品牌的最貴晚裝曾索價約5,800萬港元，由於晚裝只在公開場合着一次，女星非「腦殘」之輩，當然傾向「只借不買」。