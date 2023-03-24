愛情無界限

劉心悠的丈夫是寫字樓上班族，似乎與藝人大纜扯唔埋，其實不少圈中人會選擇圈外人做另一半，讓工作與愛情保持距離，雖然在職業上是兩個世界的人，但也無阻兩人的愛。

何超雲戀消防隊長 何超雲曾與陳山聰愛得轟烈，但談婚論嫁卻選擇圈外任職高級消防隊長的Douglas，更傳超雲已答應求婚。兩人認定對方後步伐亦變得一致，千金小姐被拍得與Douglas搭渡海小輪及低調慶生，生活變得貼地。

利穎怡嫁「人生贏家」 無綫《東張女神》利穎怡早在2019年已經封盤，令一眾宅男粉絲心碎，當年她的擬結婚通知書曝光，老公住青衣屋邨更引起熱議，網民相當羨慕，封其丈夫是人生贏家。她並不介意老公是屋邨男，認為感情不應與金錢掛鈎，兩人亦曾共度人生起跌，更因另一半是圈外人，即使放閃也為老公樣貌打格。

李施嬅愛健身教練 李施嬅的未婚夫車崇健（Anson Cha）是周潤發與郭富城的星級健身教練，兩人工作性質大不同，一個多姿多采，一個則有規律，但無礙兩人相處，施嬅早年患病更得Anson貼身指導鍛煉身體，互相扶持，患難見真情。