被控滑雪撞傷人不顧而去 桂莉芙遭索償235萬 斥傷者圖利

奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）2016年被指滑雪時撞傷一名男子後不顧而去，遭索償約235萬港元。前日案件正式開審，桂莉芙的律師否認指控，反指對方想藉桂莉芙的名氣和財富獲得利益。

桂莉芙憑超級英雄電影《鐵甲奇俠》（Iron Man）「小辣椒」一角令事業翻生，她被控2016年於猶他州Park City滑雪時，撞傷一名男子後不顧而去，前日案件展開審訊，她就此事出庭應訊。

桂莉芙在審訊中沒有發言，她被76歲退休視光師Terry Sanderson入稟控告，指她滑雪時分心及速度太快導致失控撞倒他，對他造成永久性腦損傷、4條肋骨骨折及毀容等，更指事發後桂莉芙沒有理會他，繼續滑雪離開現場，之後桂莉芙的滑雪教練發現他後亦沒有伸出援手，讓他獨自一人在雪地中自救，他向桂莉芙索償30萬美元（約235萬港元）。

子女將出庭作供 桂莉芙的律師於庭上反駁，反指Sanderson滑雪時「撞擊她的背部」，令桂莉芙受到傷害，更因此取消當日原定的滑雪計劃。律師亦質疑Sanderson曾中風影響視力及聽覺，在事發時判斷錯誤才撞到他的當事人，認為他想藉此事故「利用她的名氣和財富」獲利。預計案件會進行為期8日的審訊，除了桂莉芙外，事發時與她一同滑雪的老公及兩名子女將會於審訊期間出庭作供。