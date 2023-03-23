暢所欲玄：「福相臉」的特徵

圓潤飽滿的面容讓人看起來年輕有活力，無論從審美還是面相角度來說，都是無數人希望擁有的。究竟女人臉上哪幾處地方飽滿才算是「福氣臉」呢？

1.眼睛大：按傳統相書記載：面相十分，眼獨佔七分，通過眼睛可以看到一個人的精神、氣魄、膽識、富貴等等。通常擁有大眼睛的女人，性格開朗，不計較小節，讓人一接觸就忍不住有種想親近的感覺。

2.臥蠶厚：面相學認為，擁有臥蠶眼的人，不管在事業還是在感情方面都有很好的運氣，笑起來可以讓雙眼更加分。臥蠶厚的女人有魅力，容易讓人產生親近感，比較容易獲得貴人相助，桃花運非常旺。

3.額頭飽滿：在面相中，額頭飽滿表示一個人早年的運氣，承受上輩祖先、父母給予的恩惠，以及先天的智慧、天賦等。通常額頭飽滿的女人，性格隨和，心地善良，有旺夫興家的本領，在家中成為丈夫的賢內助，家庭美滿幸福。

4.下巴寬闊：下巴寬闊而飽滿的女人，心地善良，待人真誠，非常有福氣，能通過自己的努力過上不錯的日子。

玄學名師黃楚淇