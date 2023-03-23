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曾華倩怒轟造謠者
藝人曾華倩近日驚傳「暴瘦30斤秘密入院」，該新聞不斷在社交平台轉發，更爆出其兒子因此痛哭崩潰。她得知消息後忍無可忍，親身在社交網發文澄清，以正視聽：「今次真的憤怒了！今時今日的假新聞，愈來愈過分。作得就作的編出來的故事。寫這些作出來新聞的人，你們有家人親人嗎？」直言入行40年最嬲就是今次！
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