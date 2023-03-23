中娛星動：劇組疑收錢協助追星 王鶴棣遇突襲 休息車變無掩雞籠

內地影視製作自疫情減退後如雨後春筍，不少重頭劇集邀來當紅卡士參演，卻令粉絲追星的情況日益嚴重。近日當紅男神王鶴棣在拍攝現場被同性粉絲大喊「老公」，緊接又有女網紅私自登車送花，令他相當無奈。

王鶴棣與白鹿的甜寵劇《以愛為營》，以及李現主演的《春色寄情人》先後在外景場地遇上「失控」情況。據悉《以》劇近日已殺青，不過拍攝進入尾聲時，粉絲的瘋狂舉動令台前幕後大感頭痛，試過王鶴棣與白鹿在寧波街頭拍攝一場簡單的拍拖戲，卻出現萬人空巷的情況，大街兩旁被擠得水洩不通，明明是晚上卻熱鬧得如白晝，更有男粉絲爬上高梯一睹偶像風采，並高呼「老公來了！」其聲浪干擾拍攝，亦令王鶴棣頓時面紅耳赤，表現相當尷尬。

日前《以》劇煞科，兩位主角分別收到劇組送來的答謝花束，原本開開心心影大合照留念，最終卻發生小插曲。有女粉絲抱着鮮花出現在王鶴棣的休息車旁，有人趨前主動與工作人員溝通，後來該劇副導竟打開車門讓她登車，並讓她留在車上逗留了一會。車外有不少粉絲目擊這一幕，即「人肉起底」，原來這位女子是社交網擁有逾500萬追蹤者的網紅「竺天天」。消息傳遍整個網絡，盛傳有人收錢「帶人」，「#網紅上了王鶴棣房車」更直接登上熱搜榜首位。事實上，劇集開拍之初，有粉絲願意出錢當臨時演員，卻突然企圖衝前，強行從後擁抱王鶴棣，嚇得他驚慌失措。

李現拍外景遭圍困 另一邊廂，近日忙於拍攝《春》劇的李現，日前拍外景收工時被圍困，大批粉絲追蹤到現場，令周邊路過車輛不能動彈，只能不停響按，工作人員則築起「雨傘牆」讓李現離開，同時勸喻在場人士追星要克制及理智。