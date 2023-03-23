「姊弟」聯手出《擊》 胡定欣低胸任𥄫 黃宗澤借嚟谷收視

藝人黃宗澤（Bosco）與胡定欣合作的《廉政狙擊》本周進入結局篇，劇集播映以來口碑不錯，Bosco為谷收視，竟拿定欣的性感尺度開玩笑，笑言收視愈高，心口開得愈低！

黃宗澤、胡定欣、羅霖及周家蔚等昨日出席活動擔任剪綵嘉賓，定欣以一襲低胸裙性感搶Fo，受訪時Bosco笑言要目不斜視，但就踢爆定欣叫他放膽𥄫，老友鬼鬼相當玩得！挾着《廉》劇效應，飾演姊弟的他們未來將會掉轉以「兄妹檔」出席活動。對於性感搶鏡，定欣稱相比劇集《點金勝手》的造型，已算小兒科，可能久未作性感打扮，所以感到不習慣，但有做足防走光措施。

再損失過百萬感肉赤 Bosco經營的蠔吧受疫情影響生意大跌，3年以來損失數百萬，他仍堅持員工一個不能炒，早前決定暫停營業做內部裝修，至下月初才完工，想不到粵港通關，店舖卻整整一個月都不能做生意，連同裝修費再損失過百萬元，大感肉赤。

定欣自薦要為蠔吧重開做嘉賓，Bosco戲言：「做嘉賓你要着到咁先得。」定欣表示：「睇幾錢，價錢愈高，Deep V愈低。」Bosco即表示要挑戰她的底線，定欣反而不敢開高價：「驚誇下海口，到時收唔番。」提到《廉》劇本周進入結局篇，Bosco再拿定欣的性感尺度開玩笑：「收視愈高，定欣心口愈低，我就將褲浪拉高。」