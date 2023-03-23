秋成勳訪港打高球 孝淵「打卡」洩行蹤 粉絲收風趕集郵

韓星孝淵與秋成勳昨日在粉嶺出席高爾夫球活動，孝淵透露來港後趁機遊中環，並在社交網報告行蹤，迅即被聞風而至的粉絲「捕獲」。

韓國女子組合少女時代成員孝淵、韓國節目《體能之巔：百人大挑戰》的人氣參賽者秋成勳、何雁詩與林德信昨日到粉嶺高爾夫球場進行球賽。來港多次的孝淵相隔約4年後再來港，到了中環街道的壁畫「打卡」，又搭半山扶手電梯，更品嘗不少地道美食，相當識玩。

孝淵笑言香港粉絲很厲害，因她習慣在社交網分享行蹤，粉絲即聞風而至，找她簽名及合照。問到少女時代會否再來港開騷？她笑言先賣關子，但希望盡快與隊友一齊來港見粉絲，今次她則以「DJ HYO」的身份出席活動。

何雁詩恨三代同堂打波 身形健碩的秋成勳感謝《體》播出後多了支持者，自爆其社交平台每日收到過千私訊，工作量激增，又稱之後會到新加坡工作，韓國多個電視台邀他上節目，稍後更有機會拍短劇，但身為格鬥家的他堅持繼續參與格鬥賽事。問到可有粉絲嘗試挑戰推倒他？他笑言：「沒有人這樣做。」

而何雁詩表示生仔後少打高球，落場即勾起球癮，周末會帶兒子再來球場參與親子活動。問到可會栽培兒子打高球？她說：「佢鍾意就梗係好，都想三代同堂一齊打。」她表示老公鄭俊弘很喜歡秋成勳，故趁機「集郵」：「老公好鍾意操大隻，唔好變到體形發福，依家減緊肚腩。」