娛圈單打：星二代鬼火咁靚 有其母必有其女

明星有女初長成，個個靚到沊一聲。香港娛樂圈掀起一股星二代旋風，個個有美貌有學歷有身材，完美複製星媽星爸優良基因。最新一位靚絕登場的是1989年亞姐冠軍翁虹女兒「小水晶」劉蒔，充滿靈氣的大眼睛，不僅媲美媽咪美貌，更被外界形容為激似阿嬌。

劉蒔今年只有15歲，但已出落得標致可人，一看就知是美人胚子。翁虹一直視女兒如珠如寶，更不時在社交網大晒母女溫馨合照。看來媽媽對愛女非常自豪，若劉蒔將來繼承演藝衣鉢，參加選美或出道做藝人，必然是矚目新星。

最難得的是，女兒靚媽媽更靚。翁虹年過50仍保養得宜，凍齡外貌和年輕時幾乎沒有分別，日前更大方晒出零濾鏡素顏照，自信揚言「年齡只是數字」，可謂得天獨厚。

當然，鬼火咁靚的星二代豈止翁虹女兒，性感女神邱淑貞長女沈月，跟母親猶如餅印，連身材都極之火辣，早已是索爆星二代的代表人物。龔慈恩女兒林愷鈴同樣令人難忘，身形高挑皮膚白皙，父母的優點都遺傳給她，畢業於港大建築系，更證美貌與智慧並重。

再數下去，必然提到任達華和琦琦愛女任晴佳，天生衣架子身形，簡直就是少女版琦琦，不過小妮子更愛行天橋，否則父女檔拍住上的話，肯定是影壇超級新貴。至於張學友、羅美薇長女張瑤華長得神似媽媽，性感厚唇，非常有氣質；細女張瑤萱更獨具藝術天分，去年底開了個人畫展；更不必說，張家輝、關詠荷女兒張童愈大愈靚女。只是這3位姓張的星二代皆很低調，未必會追隨父母的演藝之路了。