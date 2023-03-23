「舊愛」爆新緋聞 戴祖儀另有追求者 同丁子朗冇偈傾

戴祖儀

藝人戴祖儀昨日否認與曾傳緋聞的丁子朗劃清界線，強調一直「Friend過打Band」，指對方百忙中亦有送上生日祝福，但不清楚其感情生活。她又承認身邊有追求者，目前正考驗對方的耐性。

戴祖儀、陳敏之，蔣家旻、黎諾懿及譚俊彥等，昨日錄影無綫遊戲節目《優質服務100 Fun》，適逢戴祖儀28歲生日，工作人員推出生日蛋糕為她慶祝，一班男演員作勢獻吻，場面熱鬧。

壽星女表示先後已切了6個生日蛋糕，晚上會回家與家人打邊爐慶祝。談到生日願望，她笑說：「想中六合彩不勞而獲！講笑啫！其實係好耐冇以歌手身份同大家見面，希望推出新歌大家會鍾意，嚟緊我都會去台灣拍MV。」

問到曾傳緋聞的丁子朗有何表示？她即說：「我睇咗新聞啦（指對方與郭柏妍傳拍拖），佢唔得閒㗎喇，拍劇吖嘛！佢有傳生日快樂畀我嘅。（拍拖真定假？）我最近真係冇同佢傾偈，我哋冇一齊過。（冇劃清界線？）我哋仲係好Friend，不嬲都冇劃清界線。呢排我都覺得好開心。」

問到是否有追求者？她坦言：「有，不過唔多，需要啲時間溝通吓，對方唔係圈內人。（你生日佢有咩表示？）暫時未知，等佢有我再話你知。（佢約你，你唔得閒？）係，睇吓對方有冇耐性。」

陳敏之談好友：最緊要佢開心！ 至於陳敏之以露臍裝現身，並以長靴襯短裙上陣，她打趣指「好彩仲Keep到身形」。談到好友陳自瑤疑似默認已離婚，她說：「其實我哋好耐冇見，我又忙湊仔，陣間見面問吓佢先，嚟緊我哋都合作帶貨，但無論情況係點都好，最緊要佢開心。」

同場的譚俊彥則留了鬍鬚，透露這是新劇《NEWS新聞女王》的造型，並暗示劇中與佘詩曼有親熱戲：「交代我哋係分咗手嘅情侶，不過關係依然好好。拍咗後面戲份先，然後我就會剃鬚，拍回憶片段，無謂拮親人啦！」