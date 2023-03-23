獨家消息：拉隊出遊 靠朋友做掩護 羅天宇傳暗撻陳曉華 同期遊日認投緣

藝人羅天宇一向異性緣極旺，近期有指他與前港姐冠軍陳曉華「撻着」，除了拉隊旅遊由同行友人「掩護」外，更同於2月底在社交網分享旅遊日本的照片，雖然沒有合照，但就同時段赴日度假，「緣分」十足！

羅天宇外形俊朗，陽光味濃，曾跟苟芸慧、湯洛雯等拍拖，亦曾與陳瀅、蔣家旻等傳緋聞，早已被冠以「女神收割機」稱號，有指近年他與2018年港姐冠軍陳曉華大玩地下情！據知，2人在節目《咔嚓咔嚓》結緣，由於同樣喜歡攝影，雙方志趣相投，有說不完的話題，感情發展一日千里，早前更被拍得在胡鴻鈞演唱會並排而坐。近月不難發現2人經常結伴與一班朋友周圍去，除了在港靚景打卡，亦拉隊玩到去澳門，並到以浪漫見稱的TeamLab超自然空間展影靚相，不時站在一起的2人，笑得格外甜蜜。

除了有不少合照外，2人上月底亦「巧合地」在社交網分享放假遊日的照片，各自分享單人照，羅天宇社交網標示地點為京都及大阪，陳曉華則是東京，不過2人同時段放假又一樣身處日本，如此「有緣」，微妙關係不言而喻！

拉埋周志康落水 記者就拍拖一事致電2人，未知是否想保護「愛的幼苗」，他們異口同聲否認拍拖，陳曉華說：「我去日本係一個人去，同天宇亦唔係同一個地方，之前去玩都係一班朋友一齊去。」她表示現階段不心急拍拖：「緣分可遇不可求，反而依家多咗獨處時間，幾好吖。」

至於羅天宇與女方口徑一致，否認戀情，但承認跟陳曉華確實投緣：「我哋係合作節目《咔嚓咔嚓》時認識，大家都好鍾意攝影，至於一齊去玩，都係一大班人，周志康同曉華拍《廉政行動2022》好Friend，所以大家會一齊去玩。」

陳曉華樣子甜美，異性緣絕不下於羅天宇，曾跟歌手狄易達拍拖的她，先後與何廣沛、方力申等傳出緋聞，早年因被拍得與舊愛狄易達一同買家品，一度被指翻撻。